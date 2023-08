“Acaba de condenar a los suyos”: Lucas Crespo activó la fulminante y se llenó de burlas en redes

El participante de Gran Hermano Lucas Crespo fue el primero en activar la nominación fulminante, enviando a placa de eliminación de manera directa nada menos que a Jennifer Galvarini, La Pincoya.

Fue tras la acalorada discusión que tuvieron en vivo, donde la trató de “guarén de circo” y le prometió las penas del infierno al interior del encierro, que el tiktokero fue directamente hasta el confesionario para ocupar el comodín que cada jugador puede usar solamente una vez durante su estadía, por lo cual decidió gastarlo con su archirrival.

“Vengo aquí con una misión que jamás pensé que iba a tirar, vengo a tirar la fulminante, parece que me gustó el nombre así que vamos a ponerle color. Voy a hacer la fulminante por la señorita que acabo de tener un conflicto. El conflicto es con ella, con el resto de la casa buena onda y nada, voto la fulminante por la Pincoya, yo quiero que se vaya cagan... hace rato”, dijo Lucas desde el sillón rojo, junto al perro Bigote, quien lo acompañó como infiltrado del team Lulo.

Tras esto, se refirió al tenso momento con Jennifer, cuando echó afuera toda su rabia con ella.

“Obviamente no se lo tomó muy bien lo que le dije en vivo, la verdad me da igual, es lo que pienso yo, que esto se llama ‘Gran Hermano’, deberíamos estar los que velan por la convivencia y no velan por darle un show a la gente de afuera, ella es la que vota, pero el propósito del programa es quién es el mejor hermano y ella hermano es como el cu... vendría siendo un primo que llega para al almuerzo familiar y le cae como el cu... a todos, que tiene buena con uno, así que eso. Mi fulminante es para Jennifer”, explicó.

En redes sociales, en tanto, abundaron las burlas hacia Lucas, puesto que habría malgastado su comodín, ya que Pincoya de igual forma podría haber sido nominada por el grupo, a sabiendas que siempre será salvada por el público. Además. al estar Jennifer en placa, esto implica que los jugadores tendrán que votar por otro participante, corriendo el riesgo uno de ellos.

Lo único positivo para Lucas de haber activado la fulminantes, es que no podrán dársela a él, librándose esta semana de quedar con riesgo de eliminación de manera directa.

lucas no sabe que con esa fulminante acaba de condenar a uno de los suyos y me encanta #TheLulosShow #GranHermanoCHV — lilith (@softisimaa) August 16, 2023