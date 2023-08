“La hizo de oro”: Raimundo Cerda realizó nominación espontánea y se ganó a la fanaticada

Mientras Lucas Crespo se llenó de burlas por activar la fulminante contra La Pincoya, Raimundo Cerda recibió cientos de halagos entre los seguidores de Gran Hermano (ahora “TheLulosShow”) por realizar la nominación espontánea contra el tiktokero y Jorge Aldoney.

“Mis tres votos van para Jorge debido a que desde un principio no tuve una cercanía con él, hasta hoy en día tampoco, no hemos conversado, no hemos hablado. Ha tenido ciertas actitudes con la Coni que me han llamado mucho la atención de él como persona, como hombre, como actitudes un poco pasadas, pero más allá de eso nada”, señaló.

Raimundo hizo espontánea con votos para Jorge y Lucas

“Y mis otros dos votos para Lucas, esto debidamente porque él presentó una persona desde un principio que hace poco representó ser totalmente otra y eso como persona no me gusta”, explicó contra el tiktokero,

“Él pensó mal de mí en un sentido de que yo tenía información de afuera, que más o menos yo era alguien falso acá adentro y él un día para otro fue súper agresivo y demostró ser totalmente una persona contraria a lo que entró a la casa, por ese cambio de personalidad que me llamó mucho la atención y me deja muchas cosas pensando de él que son más negativas que positivas”, agregó.

Tras esto, Gran Hermano tomó nota, señalando que “muy bien, la espontánea ya está hecha”.

La decisión de Raimundo fue muy celebrada, incluso como estrategia, puesto que Jorge tiene más probabilidades de ser votado por sus compañeros que Lucas, por lo tanto se aseguraría que uno de los dos esté sí o sí en placa y pueda ser el noveno eliminado. A menos que el líder de la semana, Hans, lo salve.

“Rai, el único hombre inteligente de esa casa. Lucas, Jorge y Rubén tienen el cerebro de adorno!”, “GRANDE RAI todo un lulo ya, salvando a sus amigas”, “Rai jugando piola y pensando, aportando en la casa y no siendo conflictivo pero si observando todo lo que sucede, basado”, “Y la hizo de oro, el verdadero hombre de GH 💋”.

“Raimundo hizo la mejor compra de supermercado que va desde el inicio de GH, cuida a la Pincoya, le da ánimos a la Coni, MEGA LIMPIÓ y dejó en evidencia los hongos de la cocina y hoy HIZO LA MEJOR ESPONTÁNEA EN LA HISTORIA DE GH. No podemos dudar de él #TheLulosShow”, fueron algunos de los comentarios.