“Te voy a decir una pura hue...”: Esposo de Valentina Roth tuvo momento de furia tras fea acusación

Enojado y amenazando las penas del infierno se manifestó es marido de Valentina Roth, tras ser acusado por un desconocido de infidelidad. Todo ocurrió cuando la bailarina comentó por Instagram que estaba siendo hostigados por un supuesto seguidor, lo que colmó la paciencia de Miguel de la Fuente.

“Oye Seba Vásquez, te voy a decir una pura hue...conchetu....Cuando volvai a Chile estai entero cagao hue... Acuérdate, cagaste. No vai a poder salir a ninguna parte conchetu...plasta culi...”, le advirtió en tono amenazante, apuntando con el dedo hacia la cámara.

Segundos antes, la exCalle 7 había explicado que el sujeto le mandaba mensajes internos, señalando que su esposo le era infiel.

“Me da risa porque según un personaje, Miguel es infiel, me es infiel. Me da mucha risa. Ahora alguien se está creando como un Instagram que me manda ‘yo creo que tiene a otra, porque está muy desinteresado’”, le habría escrito según contó Valentina.

Tras esto, Miguel de la Fuente explotó. “Ese hue...es un maric... Anda funando minas, subiendo hue...y hablando puras estupideces. Sin ninguna comprobación”, agregó.

Vale Roth pone las manos al fuego

Tras esto, Valentina explicó que su marido había asistido a una fiesta días atrás, pero que ella ponía las manos al fuego por él.

“No sé que le pasó a ese hue… se armó una película en su cabeza. No lo pesquen en todo caso. Hay minas que son muy exageradas y no dejan que sus maridos salgan solos, a mí me da lo mismo”, aseguró Vale.

“Yo confió. Confió 100% en él, pongo mis manos al fuego por el Pochi, sí o sí. Así que si lo ven ahí, me da lo mismo. Me mandan mensajes como ‘vi a tu marido carreteando’. ¿Y qué? ¿Qué me importa? Nosotros nos contamos todo”, sentenció feliz esposa y madre de Antonia.