Trinidad Cerda explicó el motivo detrás de los votos legados que le dejó a Rubén en “Gran Hermano”

La última eliminada de “Gran Hermano”, la tripulante de cabina Trinidad Cerda, tuvo el deber de dejar el voto legado a unos de sus compañeros que siguen en el encierro. El elegido fue Rubén, quien es amigo de Trini, pero también la ha votado en ocasiones pasadas.

“Voy a elegir a Rubén, te quiero mucho Rubén, pero necesito que confíes en mí, estos dos votos van para ti. No es un legado negativo, es un legado positivo. Ustedes van a entenderme”, señaló la azafata.

Por su parte, el joven quedó confundido sobre las intenciones de Cerda: “Si la entiendo, se aceptan los votos. Nada más. Pienso que... no sé cómo lo puedo entender, pero a lo mejor buscaba más confianza de mí, no entiendo. Siempre fui neutro, pero no lo entiendo la verdad, pero se acepta”.

Lee más: “No lo entiendo la verdad”: Trini dejó voto legado “positivo” a uno de sus compañeros en “Gran Hermano”

La explicación de Trinidad

Como es tradición, la eliminada del reality participó de la transmisión en vivo de Claudio Michaux, quien reacciona a todos los capítulos del programa en el canal oficial de Youtube de “Gran Hermano”.

En el panel de expertos comenzaron a especular por qué Trinidad le dio sus dos votos a Rubén Gutiérrez, quien a todas luces era su amigo, y que lo califica como un “legado positivo”.

Michael Roldán, quien mejor maneja el pulso del reality, señaló que podría ser debido a que dentro de la casa piensan que Rubén es un participante popular dentro del encierro. Esta especulación nace después de que fue salvado de los primeros cuando Trinidad, Francisca y Maite estaban en la placa.

Cuando escuchó esto, Trinidad asintió y confirmó lo dicho por el periodista: “es eso”. Trinidad agregó que no sabía de la popularidad de la “familia lulo”, y que votó antes de entrar al panel del reality, sólo lo hizo manejando la información que escuchó en el aeropuerto.