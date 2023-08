“Lo encuentro hipócrita, cínico, mentiroso”: Anita Alvarado se lanzó sin filtro contra Julián Elfenbein

Se estrenó un nuevo capítulo del programa de Pamela Díaz, “Sin Editar”, en donde Anita Alvarado habló de todo, entre ellas confesó cuáles rostros de la farándula naiconal no son de su agrado.

Todo comenzó cuando la “Fiera” le consultó si tenía amigos en el mundo de la televisión, a lo que la exGeisha respondió con un tajante: “No”.

Eso sí, aseguró que con algunos tiene una buena relación: “Buena onda, me gusta el (Francisco) Kaminski, me cae súper bien. Que me caen bien no más. El (Eduardo) Fuentes me cae muy bien también”, aseguró.

En ese momento, Anita lanzó la bomba: “El que me cae como el ho... es el Elfenbein, el Julián, lo encuentro hipócrita, cínico, mentiroso. Es que hay gente que puede ver actitudes...”, reveló sin filtro.

Desubicado comentario de Julián

Sobre los inicios de esta mala onda, Alvarado contó que empezó cuando ella asistió a “Pasapalabra”, exprograma de Chilevisión que estaba a cargo del periodista.

“Un día estábamos en comerciales, fui al concurso para ver si uno es un poco inteligente, pero conmigo no funciona, yo soy habilosa, no inteligente”, aclaró. Posteriormente, relató que durante la pausa, el animador le dijo “‘vo’ hablai’ puras huea...’.

“No lo soporto, y yo sé cuando te lo dicen de verdad y uno puede decir ‘en serio’ y después ‘ay no no’ (...) A mí no se me hace el gracioso”, sentenció la emprendedora.