“Miente descaradamente”: Pancho del Sur responde a Luis Slimming tras acusaciones de bullying

El comediante, Francisco Gatica, Pancho del Sur respondió con todo a las críticas realizadas por su colega Luis Slimming, quien durante un podcast lo acusó de haberle hecho bullying durante su participación en el programa de Mega “Coliseo Romano”. Espacio donde debutó en el humor.

“¡Penca cu…! Me hiciste bullying. Me escondías los lentes y una vez me despediste y me grabaste, para ver cómo yo reaccionaba, como cabro chico. Tenías como 40 años y yo venía recién llegando a la televisión”, reveló el actual humorista de El Purgatorio en El sentido del humor.

Ante esto, Pancho del Sur desmintió las acusaciones, en conversación con Publimetro.

“Es mentira lo de Luis Slimming. Yo como creador de Coliseo Romano, ni me acordaba que estuvo ahí. Entonces, es gravísimo que te acusen de bullying. Mi hija sufrió de bullying muchos años en el colegio”, señaló.

“Tengo 40 años en el espectáculo. Creador de programa y libretista. Buscando gente joven siempre. Entonces, que se vaya de madres un cabro que está recién comenzando...miente descaradamente. Decir que le hice bullying, ni si quiera me acuerdo de él en Coliseo Romano”.

Además, reveló que lo que más le molestó fue el garabato que Slimming habría dicho en su contra.

“Me mandaron un video donde me sacaba la madre. Eso me reventó. Mi madre tiene 83 años, vive en Temuco y está con una enfermedad. Entonces, es fuerte su acusación”.

Pancho del Sur considera que el actual comediante de El Purgatorio “es un joven irrespetuoso y de su mentira nadie lo va a sacar. Me insulta en su programa, pero todo tiene un aguante. Todo tiene un aguante”, advirtió.

Finalmente, le deseó el mejor de los éxitos, reiterando que jamás le hizo bullying.

“Que ahora esté bien, lo felicito y ojalá que siga así por mucho tiempo más, pero que no invente cosas. Yo jamás le he hecho bullying a nadie.

Pancho del Sur sobre Fusión Humor

Además, respondió a las acusaciones realizadas por el grupo Fusión Humor, quienes dijeron que los intentó perjudicar cuando participaron en el programa “El rey del Show”. Esto, porque en esa ocasión aseguró que estaban apadrinados por Mauricio Medina, quien era del jurado, lo cual no le parecía correcto.

“Lo dije en un programa (Sin Dios ni Late, con Vasco Moulian) que estaba arreglado lo de Fusión Humor, porque Mauricio Medina era el dueño del grupo y jurado del programa. Entonces, traté de advertir a la producción que él creó el grupo Fusión Humor. Era el padrino y estaba actuando en un programa donde él era el jurado y eso no es ético”, sentenció.