“No me busquís, porque me encontrai”: Daniela Aránguiz contó un gran secreto sobre Daniella Campos

En el último capítulo de Zona de estrellas, la panelista Daniela Aránguiz lanzó nuevas declaraciones en contra de Daniella Campos, quien estuvo recientemente en el programa “El Purgatorio”, lugar dondE ella hizo declaraciones controvertidas sobre el quiebre amoroso entre Kenita e Iván Zamorano.

La ex del Mago Valdivia ya había defendido a Kenita diciendo que Daniella tiene pura envidia de la rubia numeróloga. Sin embargo hoy, Aránguiz arremetió en contra de Campos, asegurando que ya no quiere guardarse nada de lo que sabe sobre ella.

Todo ocurrió cuando el periodista Hugo Valencia le hizo ver que la ex Miss Chile Daniella Campos contó cosas de la ex Mekano y también de Kenita.

Al escucharlo Aránguiz reaccionó: “Siendo que yo no le había hecho nada y yo no iba con ese entusiasmo. Pero a mí no me busquís, porque me vay a encontrar”, lanzó de entrada.

“Lo que más me da risa esta situación, es que hable ella (Daniella Campos) de amantes... que ‘esta fue amante de este’ y resulta que por la misma boca de una ex compañera de trabajo de Mekano, yo la vi llorando en los pasillos del programa, porque decía mi compañeras de Mekano que su marido le ponía los cuernos con la Daniela Campos”.

Asegurando que una ex compañera suya del extinto programa juvenil sufrió por culpa de Daniella Campos, Aránguiz no paró ahí.

“¡Y peor!, que mi compañera de Mekano me contó que ella se iba a los team de verano, y cuando llegaba a su departamento con su esposo, muchas veces encontró artículos personales de Daniela Campos”, remató la actual polola de Luis Mateucci.

