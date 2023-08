“Te voy a ganar....”: Sebastián Ramírez echó al agua a Pamela Díaz con “Tierra Brava”

El reality de Canal 13 “Tierra Brava” está a la vuelta de la esquina y todo indica que Pamela Díaz será una de sus participantes. Así se dio a entender en una historia de Instagram junto a Sebastián Ramírez, quien la echó al agua durante un paseo que realizaron a la nieve.

Fue mientras compartían unos bebestibles en la terraza del centro de ski, cuando el exparticipante de Gran Hermano se incorporó en la grabación que realizaba La Fiera para sus seguidores.

“Acá está la competencia”, dice Ramírez colocándose al lado de Pamela. “Muéstrate. Somos competencia”, le reiteró, mientras La Fiera intentaba susurrarle algo, como para que no bromee con ese tema, se ve en la historia que replicó el sitio web Infama.

“Acá somos familia”, responde Pamela. “Te voy a ganar, te voy a ganar”, dice finalmente Ramírez, dando a entender que él podría regresar a Gran Hermano en el repechaje, tal como se escucha en los comentarios de fondo del video.

Una de las acompañantes levanta el vaso para brindar, señalando “que le vaya bien en Tierra Brava, que le vaya bien en Gran Hermano...”.

¿Entran a Tierra Brava y Gran Hermano?

Tiempo atrás, descartó que pudiese ingresar a Tierra Brava, puesto que tendría una cláusula de exclusividad con CHV, durante seis meses.

“No puedo entrar al reality de Canal 13, porque tengo cláusulas de 6 meses con CHV. No me puedo ir ni cagando a otro canal hasta 6 meses. Estoy encadenado”, expresó en una historia.

Pamela, en tanto, insiste en que aún no ha firmado nada y que sigue pensando en su ingreso, lo cierto es que su nombre sonó desde el primer día.

“Estoy en conversaciones, todavía no hay nada seguro. Me llamaron de Gran Hermano y me llamaron para este (Tierra Brava), pero, estoy con TV+ haciendo un programa que debería partir en septiembre”, confesó tiempo atrás a Publimetro.

Según trascendió, el 17 de septiembre todos los participantes deberían viajar a Perú, país donde se grabará el programa de telerrealidad, en una granja en las afueras de la ciudad de Lima. Otro nombre que suena es el de Botota Fox.