Actriz mexicana que acusó de bullying a Cristián de la Fuente asegura que ya lo perdonó: ”Que Dios lo bendiga enormemente”

La actriz mexicana Karyme Lozano hace unos meses se sinceró y aseguró a los medios que sufrió bullying de parte de Cristián de la Fuente en las grabaciones de Quiero Amarte. Y ahora zanjó la polémica.

En conversación con Mezcal TV, la intérprete precisó que ya perdonó a de la Fuente. “Que Dios lo bendiga, que está perdonado. Que Dios lo bendiga enormemente”, dijo la mexicana.

“Aprendes a que ya no te vuelves a dejar, aprendes a valorarte, aprendes a amarte, que mereces lo mejor y que todos deben de respetarte en cualquier trabajo, sea cual sea el puesto, seas hombre, seas mujer, te tienen que respetar”, precisó.

La acusación de Lozano

“Yo trabajé con él en una novela hace mucho tiempo en Miami, y todo estuvo bien ahí. Luego pasó el tiempo y trabajamos en una novela hace 9 años y no estuvo nada bien. Entonces, es algo que yo no he hablado con nadie porque soy cuidadosa, porque no sé cómo decirte…”, dijo.

“Sí sufrí bullying… La pasé muy mal, al grado que yo llegaba todos los días llorando a mi casa… Me empecé a volver introvertida, ya quería que se acabara esa novela”, dijo respecto a lo que vivió con el actor nacional.

“¿Se burlaba de ti?”, le preguntó la conductora del programa. “Todo lo que te puedas imaginar, incluyendo otra cosa que estoy trabajando, que estoy sanando, que a lo mejor nunca lo voy a hablar al público”, respondió la actriz, destacando que “hay personas que tienen esta dualidad, que pueden verse encantadores y de pronto tener la oscuridad”.