“Literalmente, es un desastre”: Renato Munster se integró a elenco de “Como la vida misma” como el mayor enemigo de Marco

Un nuevo actor se integró esta semana a la exitosa teleserie de Mega “Como la vida misma”, Renato Munster, quien llegará a la producción del canal privado como el mayor enemigo de Marco (Andrés Velasco) en su relación amorosa con Beatriz (Carmen Zabala).

Luego de cuatro años alejado de las producciones televisivas, el actor de 60 años regresó a las novelas como el padre de Beatriz, un villano que según se pudo apreciar en el avance de la ficción del canal privado hará todo lo posible por acabar con el romance que su hija mantiene con Marco.

El nuevo villano de Mega

Será inmediatamente después de conocer a Marco en el departamento de Beatriz que el actor nacional dejará en evidencia su molestia por la relación. Y lo hará en duros términos, con un brutal ningueno al actual novio de su hija.

“Yo sé que tú siempre, desde chiquitita, me has llevado la contraria y haz hecho las cosas a tu pinta. Lo entiendo. Pero por qué esto, cómo me haces esto. ¿Cómo se te ocurre estar con un tipo como este?”, le señala Munster a su hija en la ficción, quien atribulada, sólo atina a escuchar todas las críticas de su padre a Marco.

“Tiene tres hijos, no uno. ¡Tiene tres hijos y no tiene ningún trabajo estable! O sea, literalmente, es un desastre”, prosigue el papá de Beatriz, quien pese a insistir en que su pareja “no es un desastre, no es así”, no logra detener a su padre, quien en los próximos episodios dejará en claro sus deseos de acabar con dicha relación.

Galán otra vez: Renato Munster volverá a una teleserie de Mega

Para Munster, este es su regreso a Mega después de seis años alejado de la señal televisiva, donde su última producción dramática fue “Verdades ocultas” (2017), en la que interpretó el papel secundario de José Soto. Tras ello, su última aparición en una teleserie nacional se dio en 2019, cuando personificó el reconocido papel de Walter Ruiz en la teleserie “Amor a la Catalán”, en Canal 13.