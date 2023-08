Pamela Díaz revela la razón del quiebre con Jean Philippe Cretton y aclara que nunca le fue infiel

Pamela Díaz y Kenita Larraín fueron las invitadas a “El Purgatorio”, donde se enfrentaron por ir al cielo. “La Fiera”, como era de esperarse, fue consultada sobre los motivos de su quiebre con Jean Philippe Cretton, que coincidió con un video donde el animador sale besando a otra mujer.

“Nunca me ha sido infiel Jean Philippe. Terminé la relación yo cuatro días antes de que apareciera este video. Mi relación terminó por un tema personal, teníamos formas de pensar muy distintas”, aclaró la “Fiera”.

Junto con puntualizar que “no puedo decir que no me afectó la foto con la chica, porque él no es así”, Pamela indicó que de todos modos valora mucho su relación con Cretton. “Hasta el día de hoy le tengo mucho cariño. Fue una de mis relaciones importantes, de hecho mi capacidad para hacer lo que hago ahora es porque tuve un gallo bacán a mi lado. Me hizo aprender mucho, a sentirme yo, a escucharme”, aseguró.

Finalmente, interrogada sobre la depresión que aqueja a Cretton, Pamela dijo que sobrellevarlo como su pareja fue difícil. “Yo nunca conocí a alguien con depresión, para mí era como ‘levántate, pasémoslo bien’, pero es un tema mental que uno no entiende. Estar con alguien con depresión es escucharlo y tener respeto, porque cada uno tiene su proceso”, indicó.

Además, agregó que lo esencial es tener empatía. “Algo me hizo entender este proceso es cuando una vez Jeanphi me dijo ‘Cállate. No hables, escúchame’. Y eso es fundamental, la ayuda tiene que ir de acuerdo a lo que sientes. No es mi cabeza, es su cabeza, yo tenía que estar con él y apoyarlo no más, no opinar tanto”, aseguró Pamela.