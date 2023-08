“Quiero que él se vaya”: Francisca dejó atrás su interés romántico y se lanza en contra de Lucas Crespo

Durante la más reciente transmisión de “Gran Hermano”, la producción de Chilevisión decidió mostrar una llamativa y decisiva conversación entre Fran, Pincoya y Coni, quienes siguen celebrando que el plan comandado por Lucas no funcionó y que ahora, casi todos los compañeros de su pieza están en placa de eliminación.

En esta línea, en donde la rubia de 23 años habló sobre que decidió distanciarse de su antiguo interés romántico, agregando además que sus compañeros de pieza, conocidos como “los guarenes” ya no dicen nada en su presencia y se quedan callados cada vez que entra a la habitación.

“Solo quiero irme a la placa con él, me encantaría hueona. Me encantaría”, dijo Fran respecto al influencer, a quien tildó como la persona que corre más riesgo de ser eliminado de “Gran Hermano”.

“Quiero que él se vaya”, remató.

Por su parte, Constanza Capelli enfatizó en que nunca se ha equivocado y cree que Fran seguirá una semana más en el reality: “Quédate tranquila, tú no te vas a ir. Nunca me he equivocado. Como he visto que han pasado las cosas.,.. la gente ve las cosas que pasan. Y en este caso, como yo veo las cosas, tú no te vas a ir. O se va Lucas o se va Jorge”, lanzó Cony.

Cabe recordar que esta conversación fue antes de conocer a la persona salvada por Hans, quien, para la sorpresa de todos, fue Francisca Maira.