“Se me había hinchado”: Francisco Kaminski sinceró el problema de salud que lo dejó fuera de la conducción de “Sígueme y te sigo”

Francisco Kaminski entregó este viernes mayores luces respecto de los problemas de salud que le impidieron llegar a conducir este jueves el programa “Sígueme y te sigo”, de TV+.

El conductor, que hace algunas semanas había sufrido un “síndrome vertiginoso” en pleno programa, sufrió un nuevo percance de salud. Esta vez, y según reveló en pagina7.cl, un problema ocular que le impidió llegar al canal privado.

El percance de Francisco Kaminski

“Ayer (jueves) no amanecí muy bien, pues se me había hinchado (el ojo) y me dijo el médico que fuera a verlo porque tenía que hacer una limpieza y un drenaje (...) hoy amanecí mejor”, contó Kaminski, quien aseguró que un “orzuelo en el ojo derecho” fue el responsable de su ausencia en “Sígueme y te sigo”.

“Me salió un orzuelo en el ojo derecho, ya había pasado y después me volvió a salir en el otro lado del ojo”, reconoció el comunicador, quien si bien en un principio pensó en ir a conducir el programa, al final debió recular debido a que a la misma hora del espacio farandulero, consiguió ser atendido por un médico.

“Yo hubiese ido, pero el tema fue que el doctor no tenía otra hora, así que me hizo un sobrecupo como a las seis de la tarde, justo en el horario del programa. Por eso tuve que faltar”, sinceró Kaminski, quien esta mañana declaró estar mejor, aunque si estar un ciento por ciento seguro de volver esta tarde a la conducción de “Sígueme y te sigo”.