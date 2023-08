“Claramente supe”: Mamá de Coni se refirió al affaire que tuvo su hija con Jorge Valdivia

Paola Capelli, madre de la popular participante de Gran Hermano, Constanza, habló dobre la desconocida pasión futbolera de su hija quien es una hincha acérrima de Colo Colo. Así lo reveló en un ameno live de Instagram que tuvo con Publimetro.

“Somos colocolinos todos. La Coni es futbolera...Con mi esposo se sientan a ver el Mundial, lo que sea y la Coni se sabe el (nombre del) jugador...”, dijo sobre los conocimientos de fútbol que posee su hija.

Por otra parte, agregó que “la Coni es de conversar de fútbol, basquetbol, automovilismo, esa una amante de los deportes. Le encanta”, aseguró Paola. “Coni es colocolina, todo el rato”, recalcó.

¿Qué pasó con el Mago Valdivia?

En el Live hablaron de fútbol con la mamá de Coni, luego que le preguntaran sobre los dichos de su hija, cuando reveló que tuvo un affaire con el exfutbolista y exesposo de Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia.

“Para él era algo muy íntimo y privado que le podría causar muchos problemas. Yo no, porque estoy soltera, no estoy casada ni tengo hijos. Él sí”, fueron algunas de las palabras que dijo Coni en la casa-estudio.

Luego de ser consultada al respecto, Paola Capelli reconoció que conocía la historia, puesto que su hija le contaba todo.

“Yo siempre les dije (a mis hijas) ustedes me cuentan las ganadas y las perdidas. Entonces, claramente supe. Pero, la verdad es como dijo la Constanza. No hay más. Nadie se cuelga de nadie. Pero, fue lo que dijo, no le voy a dar más importancia”, señaló.

De todas maneras, criticó la poca solidaridad de las mujeres, quienes habrían dicho que lo contó para aprovecharse de la fama de Jorge Valdivia.

“Me llama la atención sobre todo en las mujeres, nos falta todavía harta sororidad”, reclamó.