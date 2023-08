Daniela Aránguiz contó una copucha sobre Mauricio Israel y sus supuestas negociaciones con Canal 13

La panelista de “Zona de estrellas”, Daniela Aránguiz, ya se fue de tarro, y dejó en evidencia al colega de los programas de farándula, Mauricio Israel. Esto sucedió mientras estaban hablando sobre el último programa “El Purgatorio”.

Debido al duro formato del estelar de Canal 13 en donde los famosos aceptan el tono de humor más negro, y Aránguiz contó que ella aceptó todos los temas que se tocaron en el programa.

Ahí es cuando el periodista salió al baile, Adriana Barrientos dijo: “de hecho, Mauricio Israel comentó que le ofrecieron ir al programa y que él bajo ningún punto de vista... bueno, ahora creerle a Mauricio Israel, yo debo estar un poquito enamorada que le creo igual”, bromeó.

“Miren a quién le creo igual, pero bueno, Mauricio dijo que lo invitaron, Mauricio dijo que no iba porque su dignidad no tiene precio, él se negó”, continuó la “Leona”.

Se fue de tarro

Ahí es cuando Daniela Aránguiz entró a jugar, y contó una copucha. “Yo tuve una reunión con gente importante esta semana, del canal del angelito, y Mauricio Israel jamás fue llamado para el reality”, contó.

Luis Sandoval fue el periodista quien señaló que sí habría sido contactado por la producción de “Tierra Brava”, pero el mismo Israel desmintió este rumor en “Sígueme y te sigo”, lo que estaría siendo corroborado por Aránguiz.

“Me lo dijeron de muy buena fuente”, continuó Daniela, “y tampoco lo han invitado a este programa (El Purgatorio)”, cerró. Sin embargo, Mauricio Israel sí afirmó que habría sido contactado para este estelar de Canal 13.

“A mí me sondearon, y yo dije que no. Me dijeron: ‘Te va encantar el programa, mira el primer capítulo y te volvemos a llamar’, pero yo les digo altiro ‘no me llamen’”, declaró en “Sígueme y te sigo”.

“Ya vi el primer capítulo, y no gastes plata en celular, porque no voy a ir. Hay ciertas cosas en las que uno no tiene que transar. Yo no voy a ir a prestarme, por ninguna plata del mundo, para ponerme ahí a que vengan unas personas que yo no conozco a que me digan cosas”, afirmó Mauricio Israel.

