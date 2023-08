“Ella es su manada”: Mamá de Coni se refirió a lo que podría pasar con Bigote cuando termine ‘Gran Hermano’

El perro Bigote se ha transformado en uno de los mejores compañeros de Constanza Capelli en Gran Hermano, incluso muchos cibernautas aseguran que el can es uno más de la familia Lulo.

De hecho, no hace mucho la misma Constanza contó que el perrito parece defenderla cuando tratan de hacerle daño. Incluso, Pasó cuando aún estaba Sebastián Ramírez en la casa, con quien sabemos que tuvieron una relación que muchos llamaron “tóxica”.

“Yo estaba de un lado, estaba la cama y estaba el Seba… y el Bigote se tira en la cama y le muestra los dientes”, dijo en esa oportunidad Coni, imitando los ladridos del can.

“Como yo estaba de un lado, sintió que me estaba discutiendo”, puntualizó, agregando que “de repente le tiraba su mordisqueada en las piernas”. “El Bigote es cosa seria. Por eso después anda diciendo ‘le lavaron la cabeza al Bigote’”, aseguró.

Bigote se tiró a morder al Seba para defender a la Coni

TE AMO BIGOTE#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/dJQFRvHrYh — Agú 🌷 (@Gayane_Mello) July 30, 2023

“Ha hecho una relación hermosa con ella”

Por lo mismo, en el Live de los jueves de Publimetro, había que preguntarle a Paola Capelli, la mamá de Coni, qué le gustaría que pasara con el animalito una vez que termine el reality, ¿le gustará que su hija se quede con su amigo más fiel dentro del encierro?.

“Tenemos dos maravillosos compañeros, dos rottweiler hermosos”, partió comentando ante la pregunta de nuestros periodistas Rodrigo Mejías y Carolina Acevedo.

“A eso siempre contestado de la misma forma. Constanza es una mujer adulta que vive sola, sola en su departamento, la desición de traerse o no a Bigote es de ella”, agregó.

“Ahora no es fácil, no hay que romantizar, sacar a un perro de un país a otro, no es tan fácil en términos de papeleo y de muchas otras cosas que incluso podrían resultar discriminatorias en cuanto a que ven los perros de raza o no de raza (...) porque consideramos a los animales como inmuebles, no como seres sujetos de amor y de cariño”, reflexionó.

“Pero la decisión tiene que pasar por Constanza y esto tiene que ver con la responsabilidad de traer a Bigote, porque piensa que ella trabaja todo el día (...) Entonces es un tema que ella tiene que resolver en realidad”, sentenció.

De todas maneras, ya se nota que ella adora al perrito, porque dijo. “Yo feliz, sé que la Coni va a hacer todo lo posible por traerse a Bigote, ella ha hecho una relación hermosa con él. Ustedes ven que el perro la sigue para todos lados y el mismo ha tratado de defenderla con mordiscones a las personas que han tratado de hacerle algo, la Coni es su manada”, finalizó.

[ LEE TAMBIÉN: “Esos días fueron los que más inestable vi a Constanza”: Mamá de Coni Capelli habló sobre la relación de su hija con Sebastián y testimonio de violencia ]