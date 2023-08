“Esos días fueron los que más inestable vi a Constanza,”: Mamá de Coni Capelli habló sobre la relación de su hija con Sebastián y testimonio de violencia

Constanza Capelli se ha convertido en una de las participantes más queridas fuera del encierro de “Gran Hermano”, tanto así que su imagen fue emitida en el famosos paseo de Time Square, en Estados Unidos.

Ahora, en el reality ha pasado por varios momentos que han hecho que el público empatice con ella y sobre todo la quiera proteger de las personas con malas intenciones.

Uno de estos momentos fue cuando decidió iniciar una relación amorosa con Sebastián, en donde la misma bailarina descalificó un episodio de violencia que llegó hasta la Ministra de la Mujer y Equidad de Género.

“Yo creo que Sebastián es un hombre que ya tiene mucha experiencia en esto de los realitys (...) Él tenía muy claro el juego que iba a hacer, que era como de tensionar”, sostuvo Paola Capelli en una conversación con Publimetro.

“Sebastián fue a jugar un juego de tensión y en eso, yo creo que se le pasó la mano absolutamente con respecto de Coni. La verdad es que esos días fueron los que más inestable vi a Constanza, justamente que estuvo él”.

“Fui una de las personas que se alegró mucho cuando se fue”, confesó. Eso sí, aclaró que “no lo conozco, jamás juzgo a nadie y no juicio de valor; pero sí creo que fue el momento que más mal lo pasó la Constanza”.

El testimonio de Coni

Con respecto al estremecedor testimonio de violencia que reveló Constanza horas después de que Sebastián abandonara la casa de “Gran Hermano”, en donde habló sobre una fuerte pelea con el exchico reality, la madre de la joven de 27 años aseguró que este “es un tema súper importante” y que la juventud debe saber identificar este tipo de situaciones.

“Todavía pareciera que estamos muy influenciados por el amor de las películas, el amor romántico, esto de que te amo y me duele, sufro... No debería ser así; porque el amor construye, nutre, es libre, deja espacios y también es respeto”, afirmó. “Son cosas que han que trabajar, como padres tenemos que seguir fomentando eso en nuestro hijos, hijas e hijes en general, de no permitir eso”, agregó.

Asimismo, aseguró que “un insulto es una agresión, el dejar de hablarle a alguien es una agresión, el mofarse de alguien”, explicó.

Sobre la delicada situación, Paola Capelli aseguró que no vio la escena en ningún momento, y que solo escuchó cuando su hija se lo contó a Raimundo. Sin embargo, “basta el relato de Coni para entender que hay cosas que no son sanas”.

En la misma línea, comentó que “Sebastián debería reflexionar y reemplantearse. Lo mismo Coni, y no normalizar la violencia de ninguno de los lados”.

En el caso de que volviera al reality, la progenitora aseguró que no cree que él quiera a someterse al encierro por segunda vez.

“No creo que ingrese Sebastián nuevamente, lo veo difícil (...) La intervención de la ministra deja un punto que no es menor por lo que yo no creo que vuelva”, sostuvo.