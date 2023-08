Esposo de Pincoya criticó actitud de Lucas en Gran Hermano: “El más rata de dos patas sería él”

Rodrigo González, esposo de Jennifer, conocida como Pincoya en el reality Gran Hermano, expresó su descontento respecto a la reciente disputa en el programa. En una entrevista con el medio Página 7, González compartió su opinión sobre el conflicto entre su esposa y Lucas, así como sobre otras dinámicas dentro del reality.

González manifestó su decepción por la falta de intervención durante el altercado entre Lucas y su esposa. “A mi parecer, no estuvo correcto lo de Lucas. No sé… tampoco los animadores le pusieron un ‘paralé’, ni la producción, ni nada. Entonces, ellos dejan que pasen todo este tipo de cosas. A lo mejor es lo que vende”, expresó.

El esposo de Jennifer destacó que, aunque ambos participantes se equivocaron en la discusión, encuentra que “fue excesiva la violencia verbal que tuvo… bueno, los dos la tuvieron. No voy a decir tampoco que mi señora no ha tenido ese tipo de expresiones contra otros participantes”.

En esa misma línea agregó: “Sin embargo, hay una diferencia. Cuando un hombre ataca a una mujer no es lo mismo que cuando una mujer ataca a un hombre, menos teniendo en cuenta que es un cabro de 23 años contra una mujer de 50″.

González también arremetió contra Lucas: “No sé si esto es pauteado o no, pero siento que nadie esperaba eso de Lucas en ese momento. Yo, por lo que he ido siguiendo del reality, no me imaginé que iba a salir con algo así”, comentó González.

“Ahí se demostró que el hombre estuvo escondido mucho tiempo bajo sus caretas. Entonces, si hablamos de animalitos y esas cosas, el más rata de dos patas sería él, porque estuvo escondido todo este tiempo bajo su máscara, como una vil ratita”, lanzó.

En relación a la estrategia de Hans de salvar a Francisca para que Jennifer fuera eliminada, González la cuestionó y sugirió que Lucas y Jorge podrían haber influido en la decisión de Hans.

“Yo no sé de qué valores está hablando el cabro, porque en realidad su grupito es el que forma estrategias, cahuinean y cizañean a diestra y siniestra”, afirmó el hombre.

“Esa es una estrategia que tienen ellos. Supuestamente, piensan que son favoritos o tienen mucho público. Pero, por lo que he visto en las redes sociales, no considero que sea así”, subrayó.

En cuanto a las denuncias y críticas por el comportamiento de Lucas, González expresó que cree que el público ya no está dispuesto a tolerar más acciones inapropiadas de parte del concursante. “Al hombre le han perdonado muchas cosas: pateó una mesa, echó a perder dos microondas… Suma y sigue cositas que le han ido perdonando. No así, por ejemplo, con Francisco, que por un micrófono en el agua altiro lo pusieron en placa”, cuestionó Rodrigo.

González también se refirió a un supuesto favoritismo dentro del programa, mencionando que existe la percepción de que ciertos concursantes son tratados con indulgencia, mientras que otros no reciben el mismo trato.

“Se ve que hay un favoritismo, o no sé… hay algo. Toda la gente se da cuenta de eso. Quizás uno está especulando más de lo que realmente es, pero son demasiados los que comentan el tema, así que no creo que estemos todos tan equivocados”, alegó.

Finalmente, consultado sobre quién le gustaría que fuera eliminado, González fue claro: “De partida Lucas, al tiro, rápidamente”.