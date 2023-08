Julián Elfenbein puso paños fríos a la polémica con Anita Alvarado: “Jamás podría decir eso...”

Una polémica se desató esta semana con dos inesperados protagonistas, Anita Alvarado, una mujer que sabe de escándalos faranduleros, y un hombre que no está siempre en la palestra, Julián Elfenbein.

Esto sucedió después de que la “Geisha” revelara quién le cae mal de la televisión durante una conversación con Pamela Díaz.

“El que me cae como el hoyo es el Elfenbein, el Julián, lo encuentro hipócrita, cínico, mentiroso. Es que hay gente que puede ver actitudes”, partió contando, y la mala onda se habría originado cuando ella estaba de invitada en “Pasapalabra”.

“Un día estábamos en comerciales, fui al concurso para ver si uno es un poco inteligente, pero conmigo no funciona, yo soy habilosa, no inteligente”, aclaró. Posteriormente, contó que durante la pausa, el animador le dijo “‘vo’ hablai’ puras hueas’”.

“No lo soporto, y yo sé cuando te lo dicen de verdad y uno puede decir ‘en serio’ y después ‘ay no no’ (...) A mí no se me hace el gracioso”, sentenció Anita Alvarado.

Lee más: “Lo encuentro hipócrita, cínico, mentiroso”: Anita Alvarado se lanzó sin filtro contra Julián Elfenbein

“No recuerdo eso”

En el programa “Me Late Estelar”, el animador de Chilevisión fue contactado por el periodista Luis Sandoval para que respondiera a los dichos de Anita Alvarado sobre un supuesto desaire que le habría hecho a la emprendedora.

“Jamás podría decirle a una invitada en mi programa algo así. Es absurdo, no recuerdo jamás eso y si era así, una broma, no lo recuerdo, pero jamás podría decir eso a un invitado”, dio a conocer Sandoval, haciendo referencia al mensaje de Elfenbein.

“Fueron más de 1.200 capítulos en 6 años sin parar de ‘Pasapalabra’. No recuerdo, insisto, en eso, en todo caso. Además, ‘Pasapalabra’, tu sabes, no hay comerciales, ¡plop! Es grabado, lo sabes que no hay comerciales”, añadió.

“A mí me cae bien Anita, muy bien. No voy a entrar en una polémica innecesaria con ella, porque no la hay”, terminaron los dichos de Julián Elfenbein.