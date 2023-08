Mario Velasco está complicado luego que su hija Julieta se fuera a vivir fuera de Chile: “Voy a necesitar ayuda...”

Mario Velasco está viviendo un complicado momento personal luego que su hija Julieta se fuera a vivir a Miami con su madre. De hecho, fue hace unos días que Carolina Mestrovic, radicada desde 2018 en Estados Unidos por su trabajo como actriz, anunció que volvería a vivir con la pequeña.

Todo este tiempo, Julieta estuvo a cargo del animador de Zona de Estrellas, con quien vivía en su casa en Santiago. Por lo mismo, ver partir a su hija al país norteamericano no ha sido fácil para el animador, quien incluso reveló que deberá pedir ayuda profesional.

Su situación sin Julieta

“Para mí, el hecho de dejar a Julieta allá, a la persona más importante de mi vida, junto a Matías, y de entender que hay un proceso por delante de ella -y a lo mejor va a ser sin estar conmigo al lado- es algo delicado… lo estoy experimentando recién”, comentó, según consignó La Hora.

Además, expresó que “son los primeros días sin ella en la casa, sin la responsabilidad que también tiene”.

“El hecho de no haber estado en su primer día en su colegio nuevo, todas esas cosas te van haciendo vivir este proceso que va a ser lento, que no lo he hecho, pero yo creo que voy a necesitar ayuda profesional”, agregó.

Por último, el profesional indicó que ahora “deberé canalizar bien mis emociones y lo que va a pasar con un cable a tierra de un tiempo que hoy día puedo destinar a otras cosas. Tratar de administrarlo bien porque la crianza de un hijo te demanda bastante tiempo”, finalizó.

