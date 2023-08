En duelo con Jennifer Galvarini: ¿Quién fue el noveno jugador eliminado de Gran Hermano?

El participante de Gran Hermano, Lucas Crespo, se convirtió en el noveno jugador en ser eliminado del reality de CHV, tras obtener un 88,59 por ciento de los votos del público, frente a su principal oponente, Jennifer Galvarini, quien fue salvada el recibir solo un 11,41%.

Todo partió cuando los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez comenzaron a nombrar a los primeros salvados de la placa de eliminación, siendo Raimundo Cerda y Rubén los primeros en ser informados de permanecer una semana más en la casa estudio en Argentina.

Posteriormente, llegó el alivio para Mónica y Jorge, quedando la definición entre Lucas y La Pincoya, la querida representante de Chiloé.

En ese instante, Constanza Capelli, rompió en llanto en su dormitorio, pensando que su amiga podía ser la eliminada.

Sin embargo, a pesar de la preocupación, la masiva campaña de los televidentes y cibernautas llamando a votar “Lucas al 3331″ dio resultado, siendo eliminado con una amplía mayoría.

Lucas Crespo eliminado de Gran Hermano

“Estoy tranquilo, no me tenía mucha fe tampoco. Me quedo con una experiencia increíble, me llevo a gente maravillosa, que es lo importante de este programa, es un juego (…) fueron dos meses agotadores, intenté renunciar como 3 veces, y cuando me fui a la placa tocó irme”, señaló.

El tiktokero, conocido en redes como “Cuicazo”, generó amplio rechazo entre los seguidores del reality por ser considerado un jugador violento y manipulador, tras despotricar contra La Pincoya y tratarla de “guarén de circo” y agarrarle el hocico al perro Bigote, entre otras polémicas.

Su eliminación generó celebraciones en redes, aunque la madre de Coni, Paola Capelli llamó a medir las palabras y no caer en ciberacoso.

“Gracias a todos, todas y todes por apoyar a Pincoya y a Cony Y por favor recuerden jugador eliminado jugador olvidado! Jamás violencia ni menos amenazas a la familia eso sobrepasa los límites! Gracias por el cariño #thelulosshow #GranHermanoCHV #LaResistencia”, sentenció en Twitter.