“Quedó la media cag…”: Seba Ramírez desmiente acusaciones de Constanza Capelli sobre fuerte episodio de violencia

Tras la renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano, Constanza Capelli confesó un fuerte episodio de violencia que vivió en la relación con el exchico reality dentro del encierro y que no fue mostrada en la transmisión de Pluto TV.

Cabe recordar que la bailarina se refirió a esta situación mientras hablaba con Raimundo Cerda, quien se ha transformado en uno de sus amigos más cercanos durante esta semana.

“Hubo un acercamiento con las cabras que fue real. Una sensación de mujeres, porque sé que entre los hombres se apañan, pero hubo discusiones con Seba que fueron muy fuertes, muy fuertes.... Cuando veía que él se estaba exaltando, yo me iba, y para él era peor, y yo me iba para que las cosas (se calmaran)”, explicó en la charla.

Por su parte, Rai le respondió: “Siempre lo mejor es eso, porque cuando te quedas ahí, no paras nunca”. Coni le dio la razón a Raimundo y agregó: “Entonces, ¿qué hacía Seba? Algo que también hacía mi ex, cuando yo me iba me perseguía, y es lo peor… Yo me venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte”, habló.

Las palabras de Sebastián

Ahora, Sebastián aprovechó que estuvo como invitado al programa “Sin Editar” de Pamela Díaz para referirse a esta situación, desmintiendo las palabras de la participante de 27 años.

“¿Volverías con ella?”, le preguntó “La Fiera”.

“No creo, quedó la media cag… Me trataron de violento, que la encerraba en el baño”, respondió Sebastián Ramírez.

“La gente todavía sigue diciendo eso y la Coni andaba con mi polera, me mandaba saludos... ¿Cómo va a hacer algo así con un hombre que dice que la maltrató, que la acosaba?”, argumentó el chico reality.

Finalmente, Ramírez también fue consultado sobre su amistad con Trinidad Cerda y confirmó que sí sintió un coqueteo de parte de la azafata, hecho que hasta el día de hoy fue negado por ella.