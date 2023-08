“Era lo que estaba disponible en el mercado”: Fran Maira contó la firme sobre si tuvo o no sexo con Lucas Crespo en “Gran Hermano”

Tras darse a conocer que Lucas Crespo se convirtió en el nuevo eliminado de “Gran Hermano”, Fran Maira aprovechó para hablar sobre su exrelación con el influencer.

Cabe recordar que uno de los temas más comentados con respecto a esta relación fue que la mujer insistió en varias ocasiones para “ir más allá”, pero solo quedaban en besitos y algunos momentos más pasionales. Aunque,fue la repercusión por estas escenas, que la modelo fue denunciada por varios televidentes a CNTV.

Ahora, Fran contó la firme sobre el romance que tuvo con su ahora excompañero mientras conversaba con su nuevo pinche Rai y con Jennifer, más conocida como la “Pincoya sin glamour”.

Todo comenzó cuando la chilota les dijo un particular comentario desde el otro lado de la habitación. “Se miran con cara de que quieren comer, con una cara de deseo”, bromeó la chilota, asegurando que Fran ya estuvo ‘enamorada’ en el encierro.

Sin embargo, Maira se apuró en descartar esa posibilidad.

“Que me atraiga alguien es muy difícil, para mí. Que me entretenga, que lo pase bien, sí, pero de que me aburro rápido”, reflexionó.

¿Pasó o no pasó?

Luego, aclaró una de las grandes interrogantes que se han dado tras dos meses de programa: ¿Tuvo relaciones sexuales con Lucas?

“No era para nada mi tipo, pero era lo que estaba disponible en el mercado. La gente puede creer lo que quiera, pero no hubo sexo”, respondió con sinceridad.

“Sí, lo hue… como ‘venga para acá’, pero no pasó. Yo quería pasarlo bien. Me atraía él en muchas cosas, pero solo como amigo. Desde el día uno siempre le dije que no iba a estar con él en ninguna relación y esto es para pasarlo bien, pero hay gente con la que tienes conexión por el rato, no más”, aseguró.

Finalmente, Raimundo expresó que “puede haber gente con la que tienes conexión de por vida”, a lo que Fran le respondió: “Claro, y siento que con él no era así no más”, cerró.