“Gente cu... sin vida”: Bambino negó rotundamente haber peleado con la familia de Pincoya en el estudio de ‘Gran Hermano”

Este domingo en el programa de eliminación de Gran Hermano se vivió un tenso momento en el estudio de Chilevisión. Todo ocurrió cuando revelaron los puntajes que le dieron a Lucas Crespo como el último expulsado del reality.

Algo pasó que la familia del influencer se trenzó en una discusión con el círculo cercano de Pincoya, donde presuntamente se habría metido Bambino.

De hecho, en las mismas redes sociales, lo explicó un familiar de la oriunda de Chiloé: “Comenzaron a gritarnos (la bancada de Lucas Crespo) que el programa estaba arreglado. Y yo lo miré y le dije ‘arreglado rima con picado’. Me empezaron a insultar. Yo me di vuelta y me enojé”, relató.

En la misma instancia, una cercana a Pincoya dejó en claro que Fernando Altamirano no participó de la discusión, varios seguidores del reality apuntaron en contra de él.

#TheLulosShow Bambino fue con sus amigos a gritarle a la familia de Pincoya que estaba todo arreglado. Después de eso la familia de Lucas fue a seguirle el juego. Trataron super mal a la familia de la Pinco. Eso pasó. pic.twitter.com/sdhR7ZlbGb — Andreita (@Andreita1682537) August 21, 2023

El desmentido de Bambino

Luego de convertirse en tendencia en Twitter, Bambino recurrió a su cuenta de Instagram para realizar sus descargos, y desmentir su participación en dicha pelea. “Ahora tendencia Twitter que, supuestamente, me puse a pelear o discutir con la familia de Pincoya”, comenzó escribiendo.

“¿Qué chucha el nivel de inventos? ¿Hasta dónde quieren llegar? Jamás hablé con un familiar de ella, jamás discutimos, no entiendo en qué momento pasó eso. El video que anda circulando de una discusión en el panel ni siquiera salgo asomado, nunca supe qué pasó esa wea. Apenas terminó el programa me saqué un par de fotos y caminé al estacionamiento”, aseguró.

Por último escribió: “Gente culi... sin vida”.