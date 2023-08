“Pasaste mi límite”: Raimundo encaró a Jennifer Galvarini tras incómodo baile durante fiesta

La querida participante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, La Pincoya, se fue de reto durante la noche del viernes y nada menos que de su amigo al interior de la casa, Raimundo Cerda. Esto, por hacer una ‘humorada’ que no causó gracia en ninguno de los integrantes del reality, ni siquiera de su más cercana, Constanza Capelli.

Todo ocurrió durante la fiesta donde todos estuvieron que estar con pijamas.

Fue en ese contexto de alegría y euforia que Pincoya se subió a la cama donde estaba acostado Raimundo, y se montó sobre él, realizando movimiento pélvicos sobre su zona íntima.

Si bien, en primera instancia la situación causó gracia y fue tomada con humor. A Raimundo no le pareció divertido cuando Jennifer se quiso subir por segunda vez. Ahí puso resistencia y se sentó con las piernas recogidas para que ella no se subiera.

Jennifer se fue de reto en Gran Hermano

Tras esto, Rai decidió hablar con Pincoya, explicándole que traspasó los límites.

“Tú sabes la relación que tenemos, lo paso bien, nos hemos conocido harto, yo igual tengo mis límites. Al principio no (me incomodó), pero a la segunda… está bien, no pasó nada, pero es una cosa que trasgrede, en mi vida soy un caballero, lo paso la raja, soy loco, pero no pierdo mis líneas”, le aclaró, molesto con la situación, ante lo cual Jennifer intentó bajarle el perfil.

Minutos después, ambos concursantes nuevamente tuvieron una extensa conversación para limar asperezas.

“Fue una situación que no me gustó (…) pasaste mi límite”, comentó Raimundo, mientras que Pinyoca replicó: “Te ofrezco disculpas, pero yo no lo vi como algo cochino (…) soy súper liberal. No lo voy a volver a hacer”.

Pero, la situación no quedó ahí, puesto que a la mañana siguiente “Gran Hermano” la llamó al confesionario para advertirle que no lo podía volver a hacer.

“Tu actitud con Raimundo fue desubicada, debes entender que la otra parte puede sentirse incómoda o vulnerada. No voy a permitir nunca más que este tipo de conductas puedan incomodar a otras personas”, sentenció.