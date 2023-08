“Debió haber estado otro”: Lucas Crespo reconoce que su estrategia no fue la mejor en ‘Gran Hermano’

Lucas Crespo se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano, luego de perder el duelo de popularidad contra de Pincoya, recibiendo el 88,59% de los votos del público para ser expulsado.

Sin embargo, el mismo reconoce que dejó el reality luego de que se llevara a cabo una estrategía que él junto a su grupo idearon.

De hecho, fueron siete los concursantes que corrían peligro de ser expulsados la última semana, lo que era parte del plan. Respecto a este complot, el estudiante de Psicología comentó a las redes sociales de Chilevisión:

“La estrategia que teníamos era mandar a más cercanos nuestros, por así decir, y a una persona que no fuera cercana. Podemos entenderlo por pieza, más de la nuestra y menos de la otra, para que se fuera esa persona (…) Funciona, pero debió haber estado otro”, comenzó diciendo.

“En un momento sospechél...”

Un poco antes de la gala de eliminación, Pincoya pensaba que sería expulsada, al igual que Coni, quien no pudo contener el llanto. Por su lado, Lucas se veía tranquilo y de vez en cuando lanzaba una sonrisa, sin embargo, aseguró que sospechaba que podía ser expulsado.

“Sabía que si estaba en placa, me iba. Tal vez no era el indicado para estar dando la cara. En un momento sospeché que podía no darse, pero finalmente se dio lo que pensaba”, dijo el tiktoker.

Sin embargo, las cosas no le salieron como quería, ya que terminó saliendo de la casa-estudio de Argentina, perdiendo en una votación en contra de la persona que él mismo envió a placa, cuando realizó la fulminante en contra de Pincoya, según consigná La Cuarta.