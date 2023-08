Lo diferencia de Bambino: Fran García-Huidobro explicó por qué no se fue del estudio por presencia de Lucas

En el último capítulo de Gran Hermano, Francisca García-Huidobro habló sobre las acusaciones de maltrato animal que surgieron contra Lucas Crespo, y explicó por qué esta vez no se retiró del estudio como si hizo con Bambino.

“Le apretaste el hocico a Bigote. Es una reacción natural, incluso ante un ser humano”, explicó la panelista del programa.

Además, ejemplificó: “Si yo estoy durmiendo y Guagüito me muerde la oreja, yo también le voy a pegar un manotazo”.

Por otra parte, Francisca García-Huidobro reveló por qué esta vez no se retiró del estudio, recordando la decisión que tomó cuando Fernando “Bambino” Altamirano estuvo ahí, luego que también lo criticaran por hablar mal del perrito que habita la casa-estudio.

“Quiero explicar bien, porque la gente en redes sociales es más papista que el Papa”, comenzó diciendo Fran García.

“El día que vino Bambino yo me paré y me fui, porque el maltrato animal me parece mucho más grave cuando uno está craneando permanentemente lo que le va a hacer al perro: ‘Quiero meterlo a la parrilla’, ‘Quiero ahogarlo’, ‘Quiero decapitarlo’”, agregó, reflotando los dichos del exparticipante.

Por lo mismo, empatizó con Lucas, y lo diferenció de Fernando. “Yo tengo dos perros, y si la Patico me muerde la oreja, es muy probable que se lleve un tatequieto”, finalizó.

