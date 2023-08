“Ignorante y esto...”: Jennifer Galvarini asegura que la han discriminado por su origen dentro de “Gran Hermano”

No es primera vez que Jennifer Galvarini ha acusado que ha sido víctima de todo tipo de discriminación de parte de un grupo de participantes de “Gran Hermano”, entre ellas Alessia.

Ahora, la Pincoya se sinceró con respecto a estas situaciones, que lamentablemente se han dado en más de una oportunidad dentro del encierro.

“Aunque digan que no, de repente una discriminación del origen que uno viene, del lugar en donde tu naciste”, planteó la chilota mientras conversaban con Raimundo.

“¿Quién te huevió con eso?”, le preguntó el joven estudiante de agronomía.

“Acá uno nota, independiente de que la gente diga que no, porque obviamente no va a decir que sí, pero fíjate que es así nomás poh. Faltan oportunidades. Nadie tiene culpa de nacer dónde tú naciste, es así no más”, remarcó. “Te tocó y te tocó nomás poh”, añadió Rai.

Por su parte, Jennifer apoyó su idea y aseguró que no cambiaría sus raíces porque está orgullosa de ellas.

“Sí, pero yo no cambiaría lo que me tocó vivir. No cambiaría a mis padres tampoco. No cambiaría a mi padre pescador, porque fue un buen hombre y digo fue porque falleció. De venir de una familia de valores, honrada, hueones buenos. Gente que te da un abrazo sincero, que te invitan a una taza de té, no andan escondiendo sus hueas ¿cachai? gente más sana en su forma de pensar”, remarcó.

“¿Qué te dicen de repente? Ignorante y esto... no todo el mundo es ignorante, no todos son sabios ni todos son los sabiondos ahí de todo. Uno puede tener una retroalimentación de otra persona. No porque vean a una persona más humilde.... ellos tratan de igualdad y no es tan así”, finalizó la participante.