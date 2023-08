Jennifer Galvarini se la jugó con “la fulminante” y mandó a compañera a placa de eliminación

Tras la salida de Lucas Crespo de Gran Hermano, la querida participante de Chiloé, Jennifer Galvarini, realizó su jugada maestra enviando a placa de eliminación de manera directa a Skarleth Labra, a través de activar la fulminante”.

“Pensé que me iba por la retada que me mandaste, bien retada. Pero sí agradezco que la gente haya querido que me quede una semana más”, señaló en primera instancia, en relación al llamado de atención que le hizo la voz en off, por el baile que le realizó a Raimundo Cerda durante la fiesta, el cual lo incomodó.

Según explicó Pincoya en el confesionario, su decisión para ocupar su comodín, por primera y última vez fue porque “si no la hago me la van a hacer. Me gustaría hacer la fulminante y que esté en placa alguien que no ha estado”.

“Lo hago porque sé que todos mis compañeros, que son de la pieza al frente, me van a hacer la fulminante y voy a estar toda la semana. Me gustaría que esté conmigo alguien más y que no esté salvada. Me gustaría que esté Skarleth, quiero que me acompañe”, sentenció.

Esto significa que la joven pasa directamente a placa de eliminación, sin posibilidad de ser salvada por el líder de la semana. La única opción que le queda, es que ella gane la prueba del líder, quedando con la inmunidad.

Jorge Aldoney se quedó con las ganas

Sin embargo, mientras Pincoya pudo hacer la Fulminante, Jorge Aldoney se quedó doblemente con las ganas, puesto que a pesar de ser el primero en tocar el botón del confesionario, su solicitud no fue válida puesto que tenía que esperar que Lucas saliera de la casa.

Por este motivo, cuando fue llamado al confesionario se encontró con la desagradable sorpresa que tanto la fulminante como la espontánea ya habían sido realizadas.