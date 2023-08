“Era el pobrecito que le pasó esta hue…”: Daniel Valenzuela recordó asedio mediático tras separación

En entrevista con el programa Sin Dios ni Late, Daniel Valenzuela revivió uno de los episodios más fuertes que marcaron su vida: la separación con la madre de sus hijas Paloma Aliaga.

Fue el animador Daniel Fuenzalida Huevo quien le preguntó por la exposición mediática que sufrió, tras sufrir la infidelidad de su ex esposa con su hermano, confesando que le generó devastadoras consecuencias, llegando incluso a vomitar debido al asedio de la prensa, consignó La Cuarta.

“Fue agobiador. Me hinchaban las pelotas en la TV, en la radio, en los medios. Eso fue acoso de los medios”, relató.

[ “Estoy saboreando estar en TV”: Participante de Gran Hermano hará su debut en Podemos Hablar ]

Daniel Valenzuela por drama familiar con Paloma

Además, contó las consecuencias laborales, producto del mediático drama familiar.

“Me cagó la pega. La televisión te etiqueta y estigmatiza. Yo era el pobrecito que le pasó esta hue… ¿Dónde está el lúdico? te matan todo. Y fue justo cuando estaba entrando en la etapa de tomar otros desafíos. Estaba en ese salto, y te cag…”, lamentó.

Finalmente, Valenzuela recordó el último balde de agua fría que sufrió tras ser despedido de radio Candela, en pandemia. Pero, momento que logró superar gracias al empuje de su hija.

“Un día caminando por la playa le cuento a mi hija mayor que ya no estaba en la radio y que no tenía trabajo. Ella me dio el abrazo más sincero que he recibido en mi vida y juré salir adelante”, confesó.