“No es sancionable”: Michael Roldán aclaró a los fans de “Gran Hermano” los motivos para no castigar a Rubén por guardarse comida

Michael Roldán explicó este martes a los seguidores de “Gran Hermano” los motivos por los cuales el reality no ha sancionado hasta la fecha a Rubén Gutiérrez por guardar comida y servirse los platos más grandes en el encierro del estelar de CHV.

Las críticas al actuar de Rubén inundaron las redes sociales, donde varios fanáticos del programa acusaron al excarabinero de ser injusto a la hora de servirle los platos a sus compañeros y además, apropiarse de alimento para él.

Como si eso fuera poco, los usuarios de Twitter han cuestionado al participante de acusar a Raimundo de comer más que el resto y entregarle una presa de pollo extra a Jorge.

La decisión de no sancionar de “Gran Hermano”

Una situación de la que Roldán quiso hacerse cargo en su cuenta de Instagram, donde a través de una historia argumentó los motivos de la producción del espacio para no castigar al exfuncionario policial.

“Me puse a revisar algunos comentarios de Twitter y, muchos, muchos comentarios, pidiendo sanción de ‘Gran Hermano’ en contra de Rubén porque Rubén se guarda comida y se sirve los platos más grandes”, inició el periodista, quien minutos antes de subir su publicación a redes sociales había animado el “Torneo Triple Impacto”, donde estudiantes universitarios crearon ideas para combatir el cambio climático.

Michael Roldán explicó en sus redes sociales porqué "Gran Hermano" no sanciona a Rubén por guardarse comida y hacerse los platos más grandes en el encierro. Fuente: Instagram @michaelrb.

“Yo entiendo que les de rabia, lo entiendo, porque lo están viendo. Porfa (sic), que les de rabia con respeto, no olvidemos eso. Pero, amigas y amigos, eso no es sancionable por ‘Gran Hermano’, porque este programa no es un kinder”, prosiguió el periodista.

El motivo para justificar la decisión del canal de no castigar a Rubén, insistió Roldán, fue porque ninguno de los participantes del reality se ha dado cuenta o ha reclamado por la actitud de su compañero de encierro.

“Eso es sancionable en el caso que las y los jugadores se den cuenta. Pueden mandar a placa a Rubén. Esa sería la sanción. Pero no va a venir ‘Gran Hermano’ a decirle a Rubén ‘no cocines de esta forma, no te sirvas los platos más grandes, ni te guardes la comida’. Ahí tienen que jugar los jugadores”, concluyó Roldán.

La conciencia ambiental de Roldán

Cabe destacar que el periodista, momentos antes de retomar su habitual función de vocería en el reality, fue parte de la competencia organizada por las universidades Bernardo O’Higgins y Santo Tomás, y que buscó entre 180 estudiantes universitarios un proyecto sustentable para combatir el cambio climático.

En la ocasión, el ganador fue un proyecto orientado a la gestión y monitoreo de aguas en aquellas localidades afectadas por la sequía en nuestro país. Una iniciativa que fue ampliamente valorada por Roldán.

“Es demasiado importante preocuparse de este tema del cambio climático hoy por hoy, que vemos que el planeta definitivamente es otro. Un día tenemos temporales que no veíamos hace décadas y tal vez pronto venga un verano infernal, así que algo hay que hacer”, señaló el animador del evento financiado por Corfo.

“Motiva ver gente joven que se preocupa del Chile de hoy y la sustentabilidad. Estas propuestas ayudan a encontrar soluciones a los problemas reales que tenemos hoy”, finalizó.