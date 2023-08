“No tuve sexo con Sebastián...”: Constanza y Raimundo a los gritos contra Rubén y Hans

La polémica por el muro de almohadas en la pieza de los “Lulos”, que hizo sentir aislada a la señora Mónica, siguió generando conflictos al interior de Gran Hermano. Esto, porque los aludidos intentaron defenderse de las críticas, pero terminaron enfrascados en una fuerte discusión.

Fue el actual líder de la semana, Raimundo Cerda, quien quiso dejar en claro que la humorada en ningún caso fue contra la participante de mayor edad de la casa. Sin embargo, terminó discutiendo con Rubén por echarle leña al fuego.

En ese momento, Constanza aclaró el motivo de formar un muro fue para que Raimundo tuviese más intimidad con Francisca y aprovechó de gritar unas cuantas verdades. Incluso, aclaró si tuvo sexo con Sebastián Ramírez.

Constanza puso los puntos sobre las íes en Gran Hermano

“La estructura fue netamente porque el ‘baby’ con la ‘lulo’ estaban acurrucándose. Y a raíz que a mí me contaron que la Moni se molestaba cuando yo estaba con Seba, que casi que había tenido sexo con Seba al lado, pero yo no tuve sexo con Sebastián al lado de la Moni. Es una lata que lo tenga que estar aclarando, porque se digan cosas al lado...No tuve sexo delante de Mónica”, aclaró molesta.

Además, aprovechó la instancia de defender a Francisca, haciendo que Alessia se sintiera aludida con sus palabras.

“Aprovechando esta instancia, voy a decir públicamente de que Francisca a mí nunca me ha dicho cosas de la otra pieza Francisca nunca me ha revelado información de ustedes. Ella no es una traidora y no se merece que se lo digan porque ella jamás ha revelado información”, señaló, mirando a la Alessia.

Finalmente, Coni discutió con Hans Valdés porque le dijo que no tenía que meterse, puesto que el conflicto era entre Raimundo y Rubén, por lo cual, ardió Troya nuevamente.

“El problema era de él (Rubén) y él (Raimundo). Tú estabas durmiendo, no tení' nada que opinar. Estabas raja durmiendo”, le señaló el futbolista.

“¿Qué te crees? Yo hago la hue... que quiero. ‘No te metas’ dice, que es barsa. Te preocupas de la Moni cuando más encima ni siquiera la salvaste loco y ahora vienes”, recriminó Capelli.