Seguidores de “Gran Hermano” enfurecidos con Mónica por botar porotos cocinados por La Pincoya

Usuarios de redes sociales expresaron su indignación ante el comportamiento de Mónica, la concursante más longeva del programa, quien protagonizó un desagradable episodio relacionado con la comida preparada por Jennifer Galvarini, conocida como “La Pincoya”. Durante la transmisión reciente, Pincoya y Raimundo se encargaron de cocinar el almuerzo del día: la tradicional receta chilena de “porotos con rienda”.

Durante la comida, Jennifer amablemente sirvió el plato a Mónica, pero esta última tuvo una actitud que dejó mucho que desear. Mónica añadió aceite, agua y sal a su plato, luego separó meticulosamente los porotos, optando por consumir solo el caldo y los tallarines, para finalmente desechar los porotos en el tacho de basura.

En las plataformas de redes sociales, la conducta de Mónica fue ampliamente cuestionada, acusándola de intentar “humillar” a Jennifer al rechazar su comida. Incluso, muchos resaltaron que Mónica había expresado previamente su desagrado porque fuera Pincoya la encargada de cocinar.

Ahora Monica comenzó a sacar todos los porotos del plato para no comerlos.



Ella quería que Rubén cocinara los porotos no Pincoya y a pesar de todo Pincoya sigue preocupándose de que ella tenga agua caliente para su té.

Imágenes previas muestran que mientras se alistaban para almorzar, Rubén informó a Mónica que Pincoya y Raimundo serían los cocineros. Sin embargo, esta noticia no fue bien recibida por Mónica, quien anticipó su descontento con la preparación. “Los porotos los va a hacer Pincoya con el Rai…”, comentó, añadiendo con risas: “Ya no me gustó…”.

“Mónica tirando los porotos que Pincoya cocinó en frente suyo es una de las escenas más tristes que he visto en este reality”, señaló la usuaria de Tiktok @queen.muerta.

De todas las weas en este programa lo más indignante es que permitan este tipo de cosas. No tan solo por que cocinara Pincoya, si no que, por todas las personas que no tienen que comer afuera, tanto en chile 🇨🇱 como en Argentina🇦🇷

Otra usuaria destacó el momento en que Mónica se dirige a su habitación para continuar alegando en contra de los porotos: “Incomible, incomible los porotos, asquerosos”, se le escucha decir.

"Incomible, incomible los porotos, asquerosos"

Ella cocina? Ella hace algo? Porque siempre la veo alegando o durmiendo… francamente

Algunos internautas tacharon la actitud de Mónica como “maldad pura” y recalcaron su falta de aprecio por los alimentos: “Como si les sobrara la comida”, escribieron.

Finalmente, los seguidores destacaron la gentileza de Pincoya, quien hasta le sirvió un té a Mónica, y le llevó agua caliente y una taza a la mesa.