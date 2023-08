De la risa al llanto: Así reaccionó Skarleth al conocer que le hicieron la fulminante

A horas de que los participantes del reality comenzaran a votar por los compañeros que les gustaría que estén en placa de eliminación, Gran Hermano les informó que Skarleth Labra había recibido la fulminante.

Estaban todos los integrantes reunidos en el living cuando la voz en off anunció que la joven de 18 años entraba directamente a placa, sin posibilidad de ser salvada por el líder de la semana, Raimundo Cerda.

En ese momento, la expareja del cantante Pailita, sonrió de manera natural, algo nerviosa, aunque poco a poco comenzó a mostrar la verdadera emoción que sintió y no aguantó las lágrimas. Esto, ante el asombro de sus amigos de pieza, quienes no esperaban que fuera ella quien recibiría el letal comodín.

Ahí, Skarleth se retiró rauda del lugar y se fue a encerrar al baño, siendo seguida por Alessia Traverso para consolarla.

Skarleth dolida tras recibir la fulminante

“Eso no se hace...Todavía no puedo creer que me hizo la fulminante, porque está bien, es un juego, pero es como si yo se lo hubiera hecho a ella”, criticó Skarleth, dolida con la situación.

“Lo encuentro demasiado hipócrita”, indicó Alessia, a modo de apoyo.

Finalmente, Skarleth dijo creer que “fue la Coni”, quien la mandó directamente a placa de eliminación y criticó la decisión.

“La nominación espontánea te la paso, porque eso es sumarle votos a una persona. Pero mandar a alguien a placa y sin salvación, es porque quieres que se vaya”, lamentó.

“Tú solamente quieres salvar tu culito, eso no me gusta. Es que tienes que odiar mucho a una persona para hacerle eso, porque yo no se lo hubiera hecho a ella, porque a mí algo personal no me ha hecho, la Pincoya sí”, sentenció muy molesta.

Con esto, probablemente Skarleth sea la décima eliminada de Gran Hermano, puesto que también es el deseo de Constanza, quien le realizó la espontánea.