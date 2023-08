La ‘Familia Lulo’ nuevamente en peligro: Conoce quienes están en la nueva placa de eliminación de “Gran Hermano”

Tras una intensa noche de nominación en Gran Hermano, finalmente se conoció quiénes de los participantes forman parte de la placa de eliminación de esta semana.

Cabe recordar que Jennifer Galvarini realizó la fulminante, por lo que Skarleth Labra estaba desde el domingo dentro de los posibles eliminados.

“La nominación espontánea te la paso, porque eso es sumarle votos a una persona... pero mandar a alguien a placa y sin salvación, es porque quieres que se vaya (…) tú solamente quieres salvar tu culito, eso no me gusta”, expresó al escuchar el rumor de que estaba con un pie afuera del reality.

“Es que tienes que odiar mucho a una persona para hacerle eso, porque yo no se lo hubiera hecho a ella, porque a mí algo personal no me ha hecho, la Pincoya sí”, añadió.

Ahora se sumaron cinco de sus compañeros a este proceso, quienes corren riesgo de dejar la casa estudio ubicada en Buenos Aires.

“Algunos han optado por los votos cruzados, a un amigo y un miembro de la pieza rival”, comentó Diana Bolocco antes de dar los nombres.

Posteriormente, la animadora del programa de Chilevisión anunció que los nominados de esta semana son: Skarleth, Hans, Alessia, Constanza, Jorge y Jennifer.

Eso sí, recordemos que Raimundo Cerda debe salvar a una persona de este proceso tras ganar el título como líder de la semana.