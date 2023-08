“La gente del sur no nos vestimos así”: cibernautas reclaman por caracterización de nuevo personaje de “Juego de Ilusiones”

Un nuevo personaje se sumó a la teleserie de Mega, “Juego de Ilusiones”. De nombre Penélope, una joven llegó a Santiago desde Hualpén en busca de trabajo. Hasta ahí todo bien, pero hay algo que no le gustó a los cibernautas.

La caracterización del personaje molestó a muchos y más a quienes viven en el sur del país.

“Por qué a las del Sur nos muestran con trencitas?”; “La gente del sur no nos vestimos así, siempre lo mismo”; “Por qué ese afán de estereotipar a la gente sureña de esa forma tan simplona y folclórica? Acá en el sur tenemos estilo y gracia para vestirnos y expresarnos!!”; “En serio la caracterizaron así? Si no son los tiempos de la Carmela poh!! Las sureñas ya no usan trenzas, al menos no de esa manera, mal ahí”, reclamaron muchos.