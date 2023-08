“Sea menos egocéntrico porque no lo estoy apuntando a usted”: Tenso round entre Neme y Rodolfo Carter que encendió “Mucho Gusto”

Durante la mañana de este jueves, José Antonio Neme volvió a protagonizar un tenso momento pero está vez con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Todo comenzó cuando el representante de la comuna, junto a su símil de Cerro Navia, Mauro Tamayo, se encontraban hablando sobre las consecuencias que dejó el sistema frontal en la zona centro-sur de nuestro país.

Y en ese contexto, es donde el animador de “Mucho Gusto” tomó la palabra y reiteró la crítica que había realizado el miércoles por la pelea se registró en la Cámara por el documento del 73.

“El mundo político se ha enfrascado en una suerte de gallito sobre el relato del 73, mientras la mitad del sur está como Atlántida, entonces yo me pregunto: ¿en qué planeta viven ustedes los políticos? ¿En Melmac? ¿Con Alf?”, planteó de entrada.

Esas palabras molestaron al alcalde Carter, quien le preguntó: “¿A quién te refieres?”, a lo que Neme le contestó que estaba haciendo alusión “a los políticos en general”.

“No es justo, eso yo no te lo puedo aceptar”, le advirtió el jefe comunal.

El ego de Carter

Por su parte, Neme le aclaró a Carter que: “Yo no estoy hablando de usted en particular. No todo se trata de usted, señor Carter. Estoy hablando de los políticos, nadie lo está apuntando a usted directamente, sea menos egocéntrico porque no lo estoy apuntando a usted. Esto no se trata de usted, se trata de la opinión pública”, le aconsejó el comunicador.

“José, no me invites a tu programa para agredirme de esta forma gratuita”, le advirtió Rodolfo, palabras que fueron desmentidas inmediatamente por el animador de Mega:“No lo estoy agrediendo, estoy hablando con franqueza”, afirmó.

Sin embargo, el jefe comunal le reiteró que bajara las revoluciones. “No grites, José Antonio. Si tú me invitas a un programa, y yo comparto tu juicio, no tienes para qué alterarte ni gritarme a mí ni a nadie”.

Finalmente, y luego de defender su labor como alcalde, los ánimos se calmaron y la conversación continuó de buena maerna. “Si a usted no le queda el abrigo, no se lo ponga”, sentenció Neme.