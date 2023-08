Daniel Fuenzalida se sincera por mala relación con Mauricio Israel: “Me hizo mucho daño, siempre me miró en menos”

En el programa “El Purgatorio”, Daniel Fuenzalida fue consultado sobre el origen de su mala relación con Mauricio Israel, quien en la actualidad es panelista de “Sígueme y te Sigo”.

Si bien ya había manifestado que la mala onda partió cuando trabajaba en Chilevisión e Israel era gerente comercial del canal, ahora indicó que “Mauricio me hizo mucho daño, siempre me miró en menos, como un gallo rasca que no sirve. Él viene de una televisión muy clasista”.

La amenaza

Anteriormente, Fuenzalida desclasificó la vez que lo amenazó y que derivó posteriormente en la salida de Me Late de TV+.

“Me acuerdo que el año pasado nosotros hicimos en el Me Late, una ‘Verdadera historia’ de él. Él vivía en Miami y él tenía comunicación con Luis Sandoval y a través de Luis Sandoval él me amenazó, mandó un mensaje diciéndome que si yo estaba seguro de lo que estaba poniendo al aire sobre él, porque él conocía al dueño del canal, entonces si yo seguía con esos contenidos, él iba a hacer cosas para que me pasara algo”.