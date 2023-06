“Él me amenazó”: Daniel Fuenzalida desclasificó conflicto con Mauricio Israel pre salida de Me Late

El animador de “Me Late”, Daniel Fuenzalida, disparó sin filtro contra Mauricio Israel, tras protagonizar un tenso momento contra Marlene de la Fuente en el programa “Sígueme y te sigo”. Razón por la cual es exHuevo, aseguró que no debería estar en televisión.

“Yo digo que debería estar fuera pantalla, básicamente porque él no se ha tratado. Él tiene una rabia interna que de alguna manera lo hace cometer errores al aire. Tiene una impulsividad que es poco manejable, entonces le hace cometer errores como faltarle el respeto a las mujeres”.

“Le faltó el respeto a la Titi García Huidobro, le ha faltado el respeto a Nataly Chilet y ahora le faltó el respeto a Marlene de la Fuente. Por eso yo digo que Mauricio no debería estar en pantalla”, dijo tajante a Publimetro.

El rostro de Me Late reveló que a Mauricio Israel lo conoce de los años que trabajaron en CHV, donde comenzaron los conflictos.

Fuenzalida atribuye influencia de Israel

“Yo lo conozco a Mauricio de Chilevisión, él fue gerente comercial cuando yo estaba en el canal, me trató pésimo en esa vez. Y su control de impulso lo lleva a cometer errores como los que cometió conmigo el año pasado”.

Además, desclasificó la vez que lo amenazó y que derivó posteriormente en la salida de Me Late de TV+.

“Me acuerdo que el año pasado nosotros hicimos en el Me Late, una ‘Verdadera historia’ de él. Él vivía en Miami y él tenía comunicación con Luis Sandoval y a través de Luis Sandoval él me amenazó, mandó un mensaje diciéndome que si yo estaba seguro de lo que estaba poniendo al aire sobre él, porque él conocía al dueño del canal, entonces si yo seguía con esos contenidos, él iba a hacer cosas para que me pasara algo”.

“Por eso, cuando él llegó al canal, yo siempre tenía mi resquemores. Y bueno, él es amigo de Gonzalo Cordero, el gerente de producción del canal y básicamente, sabemos lo que pasó con Me Late y eso tiene que ver con Gonzalo Cordero, tiene que ver con Mauricio Israel. Aquí hay una, hay una cofradía de personas”.

Feroz advertencia a Gonzalo Cordero

Finalmente, envió un mensaje advirtiendo a Gonzalo Cordero de hablar todo lo que sabe de él y sería una situación “bien delicada” con una mujer.

“Creo que (Gonzalo) me ha andado pelando por ahí con algunos personajes de televisión y algunos ejecutivos del canal. Solamente yo puedo decir que cuando yo hable de Gonzalo Cordero, voy a hablar con creces y voy a hablar todas las cosas que sé e incluso lo que ha pasado con algunas animadoras de su canal y él. Hay cosas bien delicadas”, sentenció.