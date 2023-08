“Llevo cinco meses tomando remedios”: Vale Ortega reveló estar con antidepresivos para lidiar con la crianza de su hijo mayor

Valeria Ortega sorprendió esta semana a sus seguidores de redes sociales al sincerarles que luego de afrontar duros momentos en la crianza de su hijo mayor, tras el nacimiento de su segunda hija, decidió medicarse con antidepresivos.

Una decisión que tomó hace “cinco meses”, y que en sus palabras, ha sido un gran beneficio para su entorno familiar, debido a que con ello ha podido lidiar mejor las crisis de comportamiento de Oliver, su hijo de dos años y medio, que luego del nacimiento de su hermana Sienna (de ocho meses), ha estado más expuesto a “pataletas”, que en su momento llevaron a la periodista a sentirse angustiada.

La medicación de Valeria Ortega

“Me sentía muy mal, estaba muy llorona, muy alterada, respondiendo muy mal. Sobre todo con mis porotos”, contó Valeria en su cuenta de TikTok, plataforma en la que profundizó los motivos que gatillaron la decisión de medicarse.

Valeria Ortega sinceró su uso de antidepresivos. Fuente: TikTok @valeortegaoficial.

“Como si hoy además que está en plena época de pataleta. Está en su plena época de pataleta, y de berrinche, y yo estaba al nivel del berrinche de él y me dije: ‘Sabes que no, no puedo reaccionar así’. Va muy, muy, muy mal. Con Jon (Jonathan Lawn, su esposo) también. Con todos, en general, estaba superchispita, y dije: ‘No puedo seguir así’, y fui al psiquiatra”, agregó.

“El otro día (su hijo) se enojó porque le puse mal el calcetín o porque le pasé un dulce pero se lo abrí y se molestó porque él quería abrirlo. Suena tonto, pero cuando son muchas en el día, por supuesto que afecta. Uno colapsa a veces porque es una tras otra, una tras otra, y es súper desafiante porque además está en la etapa donde todo es no. Él está regulando sus emociones y eso está bien y es normal. Pero yo estaba al nivel del berrinche de él, y como mamá no puedes. Estaba súper chispita”, puntualizó la creadora de contenidos, quien explicó en lun.com cómo lo hizo para contener su angustia gracias a los antidepresivos.

“Además está celoso porque entendió que Sienna es otro bebé y que yo paso mucho tiempo con ella, entonces para llamar mi atención me pega o me tira cosas. Todo el tiempo es un desafío porque uno debe reaccionar de una manera respetuosa e inteligente porque sino no tiene sentido. La idea es que entienda y aprenda. Yo estaba tan estresada que me preguntaban algo y lloraba”, sinceró Ortega.