“No es que jale spray”: Lucas Crespo respondió a teorías sobre “drogarse” en Gran Hermano

Cansado y con diez kilos menos de peso. Así llegó Lucas Crespo a CHV para hablar con la prensa luego de su salida del reality Gran Hermano, tras ser el noveno eliminado.

En conversación con Publimetro, se refirió a la querella criminal en su contra, el caso bigotes y todas las polémicas al interior del encierro que generaron gran repercusión en redes sociales, como las teorías sobre “drogarse” con los desodorantes en spray.

Lucas Crespo aclara uso de spray en Gran Hermano

Ante esto, aclaró que efectivamente le gusta oler el aroma de los perfumes, pero no para alterar su conciencia.

“No inhalo spray”, dijo de entrada. Pero, reconociendo que sí le gustaba oler los aromas.

“Echaba desodorante en el baño y olía, porque siempre me he echado desodorante de mujer, les dejo el dato. Uno transpira mucho menos, entonces lo olía. Echaba y lo olía, pero no es que jale spray”, aclaró.

“Echaba y olía cuál era más rico, pero nunca inhalé spray”, recalcó finalmente.

Estas teorías surgieron en redes sociales, luego de ver su alterada intervención cuando habló sobre Jennifer Galvarini, con un echando desodorante al aire y luego de verlo durmiendo con un frasco en sus manos. Además, producto del sangramiento de narices que sufrió uno de esos días y el llamado de atención que recibió en el confesionario de parte de Gran Hermano.