Viviana explicó desaire a Jorge durante actividad “congelado” de reality Gran Hermano

La noche del jueves el reality Gran Hermano mostró el ingreso a la casa estudio en Argentina de exintegrantes que participaron en la actividad del congelado, tal como lo hicieron tiempo atrás Bambino, Ariel, Maite y Papá Lulo.

En esta ocasión Trinidad, Seba, Estefanía y Viviana fueron quienes sorprendieron a sus excompañeros de encierro con su visitas express, momento que llamó curiosidad en los televidentes la intervención de Vivi, puesto que ignoró completamente a Jorge, sin entregarle ningún mensaje.

“Vivi ni siquiera me saludó, no sé si dije algo relacionado con el supermercado, su rol con la comida, o me salí de madres, pero no me puedo acordar”, comentó Jorge sorprendido.

Vivi respondió por desaire a Jorge

Debido a esto, la futbolista y profesora de Educación Física entregó los motivos que la llevaron a hablarle a todos, menos al Mister Chile.

“Gente, nada malo en contra de Jorge, solo me olvidé de saludarlo porque estaba sentado ahí, y estaba muy tieso. Bueno, estaba congelado. (Pero) nada contra el Jorge, me cae re bien, pero buta, me olvidé. Le iba a decir que afuera boxeáramos, pero me olvidé completamente, lo siento. No es que le tenga mala al Jorge, o algo así”, aclaró.

Durante su visita, Vivi se aceró a Constanza, a quien le dijo que tenían una conversación pendiente, y a sus amigas Skarleth y Alessia, a quienes entregó un regalo y un fuerte abrazo que terminó en lágrimas de emoción.

Con Francisca, en tanto, hubo mayor tensión, puesto que le confesó que tenían cuentas por saldar y estaba “decepcionada” de ella. Esto, tras escuchar que habló mal de ella con Lucas.