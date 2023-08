Kike Morandé anunció su regreso a las pantallas con nuevo programa: “Es como volver a mis inicios”

El reconocido animador chileno, Kike Morandé, comunicó un emocionante anuncio sobre su esperado regreso a las comunicaciones. Tras un tiempo alejado del mundo del espectáculo desde el final de “Morandé con Compañía”, Morandé reveló su nuevo proyecto a través de su recién creada cuenta de TikTok.

El carismático presentador no volverá a la televisión convencional, sino que dará un salto hacia las plataformas digitales con su programa titulado “Morandé Te Ve”. En el video compartido en redes sociales, expresó su entusiasmo por este nuevo desafío: “Estoy emocionado, muy contento y con muchas ganas de comunicar a través de las redes sociales”.

[ LEE TAMBIÉN: “Perdí todo, perdí la oportunidad de un contrato en televisión”: Álvaro Ballero reveló su peor momento después de su salto a la fama ]

“Es algo totalmente nuevo, indudablemente y más que nada me vino porque la gente me quiere y a cada rato, me decían: ‘Ya poh Kike, ¿cuándo vuelve?’”, añadió en conversación con el Radio Agricultura.

Morandé reveló que su canal de YouTube será el epicentro de su contenido, donde planea presentar entrevistas a diversas figuras televisivas. “Voy a volver yo, en el fondo, para agradecerle a la gente y poder darles un rato de entretención y compañía, sin ser necesariamente un programa de humor ni mucho menos. Esto es como volver a mis inicios, como lo que hacía en Cóctel”, señaló.

En sus propias palabras Kiké Morandé expresó: “Estoy emocionado, con ganas y muy agradecido del cariño que todos me han dado y espero que se suscriban a nuestro nuevo canal de YouTube, porque lo único que tenemos son ganas”.

Morandé se une a la tendencia de los comunicadores que utilizan plataformas digitales para llegar a su audiencia, abriendo un nuevo capítulo en su carrera con “Morandé Te Ve”.