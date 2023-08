“Lo he vivido de una manera muy linda”: Daniela Castillo habló sobre su experiencia durante sus primeros meses de embarazo

La cantante Daniela Castillo reveló emocionantes detalles acerca de su embarazo, respondiendo a las preguntas de sus seguidores en Instagram. Tras anunciar su embarazo junto a su pareja Luca Monacci a fines de julio, Daniela Castillo compartió algunos aspectos sobre cómo ha experimentado los primeros meses de esta etapa.

Aunque inicialmente lidió con náuseas y otros síntomas típicos del primer trimestre, ahora en la semana dieciséis, Daniela expresó sentirse mucho mejor. En conversación con el medio Página 7, la artista comentó: “Me he sentido súper bien, se me pasaron las náuseas y todos los síntomas del primer semestre. El cansancio es muy heavy, pero ahora me siento más ‘normal’, y mucho mejor”.

La emoción de esta nueva fase de su vida también se extendió a su relación con Luca. Recordando cómo descubrieron juntos la noticia, Daniela compartió: “Nos enteramos juntos; teníamos una sospecha, pero era una corazonada muy fuerte, y supimos desde el día uno. Fue una alegría enorme”.

Con tres meses y medio de embarazo, la cantante describió la experiencia como un proceso en constante cambio y aprendizaje: “El proceso ha sido súper lindo; todos los días es algo distinto, aprendes algo nuevo, los síntomas, cómo te sientes, tu cuerpo va cambiando un montón, las prioridades también cambian, y lo he vivido de una manera súper linda”.

Aunque ya conocen el sexo del bebé, Daniela y Luca han optado por mantenerlo en privado por el momento, considerándolo algo personal. Además, tienen nombres en mente, pero prefieren tomar su tiempo para decidirlo. Daniela compartió: “Más adelante se los voy a compartir. Siento que es algo súper personal, quizás más adelante; y nombres tenemos en carpeta, pero hay que ir decidiéndolo con el tiempo”.