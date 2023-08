“Los adolescentes que piensan que nací en cuna de oro”: Karol Lucero reveló su crudo pasado viviendo en una mediagua con su familia

Karol Lucero estuvo como invitado en “Podemos Hablar”, en donde abrió su corazón y habló sobre su duro pasado antes de saltar a la fama en el programa juvenil “Yingo”.

En la conversación con Jean Philippe Cretton, el comunicador abordó cómo logró sobrellevar las adversidades: “Hasta los 19 años, que ingresé a Yingo, yo vivía en una mediagua”, declaró.

“Afortunadamente cuando empecé a tener mejores ingresos, pude mejorar la casa a mis padres, ir a vivir solo”, agregó.

Según su testimonio, “en estas épocas de invierno, yo tenía como 16 frazadas, era todo de cartón, entonces se mojaba y quedaba todo húmedo”, contó.

Asimismo, señaló que su casa de aquel entonces tenía “el techo era de lata y la lluvia sonaba muy fuerte. Pero siempre me inspira a querer darle un mejor techo a mi familia”.

“He pasado por dificultades muy grandes, y me pasa hoy con los adolescentes que piensan que nací en cuna de oro, y con mucho orgullo he construido todo lo que tengo”, cerró.