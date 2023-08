“Para no fallar en Gran Hermano”: Fran García-Huidobro actualizó su estado de salud y dio fecha para volver al panel de CHV

Hace solamente algunos días que Fran García-Huidobro reveló que se encontraba mal de salud, por lo que se ausentará un par de días del panel de “Gran Hermano”.

En aquella ocasión, la rostro de televisión contó que “llevo casi tres semanas pateando este resfrío, yendo a trabajar, y hoy mi cuerpo dijo ‘basta’”.

Sumado a esto, la ‘Dama de Hierro’ aseguró que “mi cabeza está perfecta, o sea, podría ir a trabajar, pero mi cuerpo no puede”.

¿Cuándo vuelve al panel?

En ese contexto, este viernes la panelista del reality de Chilevisión actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

“Estoy harto mejor, yo sé que en mi voz no se nota y en mi pelo menos, pero me siento mucho mejor” confesó mediante una historia en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la actriz señaló que “creo que era necesario guardarse, meterse a la cama, por más desagradable que sea, para recuperarse bien”.

“Así que solo me queda esta congestión, pero ya no me duele el cuerpo, no me duele la cabeza. El miércoles me dolía hasta el pelo”, explicó.

Finalmente, Francisca García-Huidobro dio la fecha en la cual volverá a sus funciones en Machasa: “Así que yo creo que, si me quedo en mi casa hoy (viernes) y mañana, el domingo ya podría empezar a retomar mis actividades”.

“Pero creo que sería mejor idea retomarlas el lunes para no fallar en Gran Hermano”, sentenció.