“Sentí que había una poca valoración hacia mi trabajo”: Sergio Rojas explicó su enojo con Daniel Fuenzalida

Sergio Rojas contó más detalles sobre la polémica con su amigo y compañero de “Me Late”, Daniel Fuenzalida. El periodista reveló los motivos por los cuales no quiere volver a compartir con el ExHuevo.

Cabe recordar que todo habría comenzado cuando el animador estuvo como invitado en el estelar conducido por Nacho Gutiérrez, “El Purgatorio”, en donde no habló muy bien de su colega.

“Hay un momento donde él dice como ‘Sergio es un dolor de cabeza, de hecho mi señora sabe que todos los fines de semana, etc”, explica en exclusiva a Publimetro.

“Ahí, Yamila le pregunta pero entonces, por qué tienes trabajando con vos a una persona que te da dolores de cabeza, que te hace la vida a cuadros y Daniel le responde como que en el fondo, a Sergio le ha costado mucho, le han cerrado la puerta en todos los canales de televisión. Entonces, yo me siento un poco como el hermano mayor de tener como que “tenerlo” (con él)”, recordó.

“Eso fue lo que me molestó, porque la verdad siento que no puede ser caridad, o sea, si él me tiene a mi es porque yo soy el mejor periodista de espectáculos que hay en Chile”, argumenta.

“Sentí que había una poca valoración hacia mi trabajo, que es como ‘ay yo lo tengo porque tengo que tenerlo no porque quiero tenerlo”, añadió.

No lo defendió

Asimismo, Sergio explicó que hubo otra situación que no le pareció nada bien, y fue cuando Yamilia Reyna lo trató de mentiroso en varias ocasiones y Daniel Fuenzalida no fue capaz de defenderlo en ningún momento.

“Eso me parece que eso es peligro, puesto que finalmente si ella dice que yo miento tanto y él es mi jefe... o sea, él contrata gente mentirosa? contrata gente que inventa cosas? Por ende, siento que al no protegerme a mi tampoco se protegió a él, ni a la marca”.

“Por eso dije sabís que... si Daniel no cree que yo soy el mejor… que se busque a otro. Yo creo que soy el Alexis Sánchez del espectáculo, pero si él no me ve así y me ve como un jugador de tercera división, que me tiene porque casi es una obligación moral, prefiero no estar”, apunta.

Tras ver el episodio del espacio estelar de Canal, Sergio mandó un WhatsApp a su jefe Fuenzalida diciendo que no iba a ir a trabajar porque “encontraba que habían unas declaraciones que me habían hecho sentir como mal”.

Según las palabras del periodista, primero conversó con el exHuevo para “no pasarlo a llevar” y después lo puso en el chat del canal.

Asimismo, Rojas nos comentó que se enteró del robo a su vivienda y se contactó con Daniel Fuenzalida para hablar de la trágica situación, pero en ningún momento hablaron de la rencilla.