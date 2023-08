“Hoy estoy cumpliendo este sueño”: Así fue la emotiva primera aparición de Karla Constant en Canal 13 tras su salida de Mega

Karla Constant hizo su tan esperada aparición en el matinal “Tu Día” de Canal 13 este lunes, marcando su regreso a la estación televisiva tras su salida de Mega. Con un gesto ameno, la animadora Priscilla Vargas dio la bienvenida a Constant con estas palabras: “Aquí está, como lo prometido, es deuda, aquí está la Karlita, llega a su casa”.

Karla entró al estudio con una bandeja de empanadas en mano y no perdió tiempo en mostrar su entusiasmo al lanzar una alegre paya: “Aro, aro, aro, aquí vengo llegando yo, con las mejores empanadas, la temucana ¡Ay me valga Dios!”, declamó Constant, desatando risas y aplausos.

El cálido recibimiento continuó cuando José Luis Repenning expresó emocionado: “¡Bienvenida a tu casa, mujer!”, sellando el reencuentro con un abrazo.

Según reveló la propia animadora, nunca dejó de pensar en que podría volver al canal católico. “Siempre pensé que iba a volver a Canal 13, eso no significa que no me gustara el lugar donde yo estaba, pero el día que me fui de acá, dije: ‘Algún día voy a volver, porque todavía me quedan cosas por hacer’”.

Su paso por Mega le permitió madurar y crecer, pero según sus propias palabras, durante ese tiempo su mente se mantuvo en el regreso al excanal: “Hoy estoy cumpliendo este sueño, y me llena de emoción”, expresó Constant.

“En estas pocas horas que llevo en el canal, me he encontrado con muchos amigos, con los que crecí…”, concluyó la animadora.