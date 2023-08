“¡No confíes en Francisca! ¡Es Judas!”: Fanático advirtió a Coni Capelli y se escuchó en la casa de Gran Hermano

Constanza Capelli y Fran Maira, dos de los participantes del reality “Gran Hermano Chile” sorprendieron a los seguidores del programa tras ver imágenes de los apasionados besos entre ambas, las que fueron reveladas este domingo tras una fiesta el pasado viernes.

Este inesperado acercamiento causó revuelo no solo entre los concursantes, sino también en la audiencia. La relación entre Coni y Fran ha ido evolucionando durante las últimas semanas, luego de que la rubia comenzara a acercarse más a la “Familia Lulo”.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos este nuevo acercamiento. Es el caso de el fanático argentino que se hizo viral en las redes sociales después de dirigirse a las afueras de la casa estudio con un megáfono para advertir a Coni sobre Francisca. “¡Coni, no confíes en Francisca! ¡Francisca es Judas!”, exclamó el fanático, que registró el grito desde su cuenta de X @gritosgh.

El argentino continuó expresando su apoyo a Coni y su resistencia en el juego. “¡Coni, sos la favorita de Argentina! ¡Te amo! ¡Aguante la resistencia! ¡Francisca a placa!”, vociferó con pasión. Estos gritos resonaron en el interior de la casa y generaron una conversación entre los participantes.

Francisca no dejó pasar la oportunidad para reflexionar sobre lo ocurrido. “Yo creo que si uno lo ve desde afuera, obviamente yo con la Coni no me llevaba bien, me caía como el pic…”, señaló la influencer.

“Para mi no significa ni una hue…”, le aseguró Coni.

“Yo sé, pero eso ya lo hemos hablado”, respondió Fran, para luego añadir que: “Quizás porque igual le he dado color cuando me han gritado esas cosas y me he visto afectada, pero está bien”.