“No entiendo nada”: Así fue la reacción en vivo de Viviana al ver el beso entre Coni y Fran

Este domingo se vivió un capítulo de infarto en “Gran Hermano Chile”. Si bien los seguidores del programa de telerrealidad estaban preparados para ser testigos del primer beso de Raimundo y Constanza, definitivamente nadie estaba preparado para lo que venía. Luego de la fiesta del día viernes, Coni y Fran desataron las pasiones en un acalorado beso, que sorprendió a todos, incluyendo a Vivi, que se encontraba en el estudio de GH prime.

La ex concursante de Gran Hermano, Viviana, quedó completamente impactada al presenciar en vivo el apasionado beso entre Constanza y Francisca, dos de sus ex compañeras en el reality. Pues, el hecho, que dejó a todos boquiabiertos, marcó un giro sorprendente en la relación entre las jugadoras.

Lo que parecía una rivalidad o lucha por la atención de Raimundo, se desmoronó por completo cuando Constanza y Francisca compartieron besos en una muestra de complicidad nunca antes vista entre ellas. Incluso llegaron a besarse fuera del baño, sin importarles quién las pudiera ver.

Sin embargo, el momento no pasó desapercibido, ya que Alessia, al abrir la puerta de la habitación del “after”, fue testigo de esta escena y su reacción no se hizo esperar. “Que chuuuucha”, atinó a decir la ex the voice, para luego estallar en risas.

Viviana, quien había tenido un coqueteo inicial con Constanza al inicio del reality, y luego desarrolló una “amistad especial” con Francisca, se encontraba entre el público en la noche del domingo para apoyar a sus amigos que estaban en la placa de nominación. Un espectador capturó el momento exacto en el que Viviana reaccionaba al ver el beso, mostrando una expresión de total asombro en su rostro.

“No entiendo nada”, se alcanza a leer en los labios de la ex participante.

La historia entre Viviana, Constanza y Francisca tiene sus raíces en el pasado, cuando Viviana coqueteó intensamente con Constanza al comienzo del programa. Sin embargo, las dinámicas cambiaron y surgió una “amistad especial” entre Viviana y Francisca.